São Gonçalo Shopping promove campanha de doação de livros

Entre os dias 25 de agosto e 26 de setembro, o São Gonçalo Shopping realiza mais uma campanha solidária, desta vez voltada para a arrecadação de livros. A ação busca estimular a leitura, além de colaborar com projetos sociais desenvolvidos pela PASCOM (Pastoral da Comunicação) da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Galo Branco, São Gonçalo.

As doações podem ser entregues na Administração do shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Serão aceitos apenas livros em boas condições de uso, exceto técnicos e didáticos.

Todo o material arrecadado será destinado à PASCOM, organização que atua como elo entre as demais pastorais e que desenvolve importantes iniciativas sociais na comunidade. A entidade apoia famílias em situação de vulnerabilidade, promove atividades com crianças e mantém um consultório multidisciplinar, entre outras ações voltadas para o bem-estar da população.

“Estamos muito felizes em promover mais uma campanha que une solidariedade e incentivo à leitura. Essa é uma oportunidade para que nossos clientes e parceiros contribuam com livros que já não usam mais e que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas”, destaca a equipe do São Gonçalo Shopping.