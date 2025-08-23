Polícia Civil prende homem que ordenou a execução de uma mulher na Zona Oeste

Policiais civis da 33ª DP (Realengo), em ação conjunta com a 17ª DP (São Cristóvão) e com a 54ª DP (Belford Roxo), prenderam um criminoso, nesta sexta-feira (22/08) acusado de ser o mandante de uma tentativa de homicídio que ocorreu em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O autor foi detido em Jacarepaguá, após trabalhos dos setores de Inteligência e troca de informações entre as unidades.

O crime ocorreu na última quarta-feira (20/08). Na ocasião, um homem desceu de um carro e efetuou mais de 13 disparos em direção à vítima, quando ela entrou no próprio veículo com os filhos.

De acordo com as investigações, o mandante do crime é agiota e, dois dias antes da ação, ameaçou a mulher sobre uma dívida financeira. Por meio de mensagens, ele informou que, se ela não o pagasse até certo horário, seria o último dia que ele iria cobra-lá pelo celular.

A vítima sobreviveu ao ataque e está hospitalizada. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. As investigações continuam para identificar e prender o autor dos disparos e outros envolvidos na ação criminosa.