Receita apreende granadas, simulacro de arma e mais de R$ 1 milhão em drogas no Rio

A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (22/8) diversas encomendas contendo granadas, um simulacro de arma de fogo, anabolizantes, lança-perfume, ecstasy, maconha, skunk e haxixe, em operações realizadas em uma transportadora e no Centro de Distribuição dos Correios, no Rio de Janeiro. A ação é resultado de trabalho de gerenciamento de risco aliado à fiscalização e às inspeções com o apoio de cães de faro.

As encomendas continham aproximadamente 14 mil comprimidos de ecstasy, 150 frascos de lança-perfume, 365 frascos vazios destinados ao armazenamento da substância, 100 g de haxixe, 7,4 kg de skunk, 80 g de maconha, 200 frascos de anabolizantes, além de duas granadas e um simulacro de arma de fogo. O valor estimado da apreensão é de R$ 1,02 milhão.

O material seria enviado do Rio de Janeiro com destino Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

Todo o conteúdo apreendido será entregue à Polícia Civil, responsável pela investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio dos cães de faro Elektra, Abby e Kyra.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.

