Polícia retira barricadas e libera acesso da Comunidade do Xerecão, em São Gonçalo
Seis toneladas de material usado para obstrução ilegal de vias foi removido pelos agentes
Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram na comunidade do Xerecão, em Vista Alegre, na manhã desta sexta-feira (22) para mais uma ação de remoção de barricadas. Quatro vias bloqueadas ilegalmente por grupos criminosos que atuam na região foram desobstruídas. Ao todo, seis toneladas de ferros e entulhos usados nos bloqueios foram removidos. Confira o vídeo:
As vias desobstruídas foram a Rua Itamaraty, a Rua Itaporé, a Rua Itatuba e Rua Itaipu. Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu sem interrupções ou conflitos. Não há registro de presos ou material apreendido.
