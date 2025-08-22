Polícia retira barricadas e libera acesso da Comunidade do Xerecão, em São Gonçalo

Quatro ruas foram desobstruídas durante ação nesta sexta (22) - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Quatro ruas foram desobstruídas durante ação nesta sexta (22) - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram na comunidade do Xerecão, em Vista Alegre, na manhã desta sexta-feira (22) para mais uma ação de remoção de barricadas. Quatro vias bloqueadas ilegalmente por grupos criminosos que atuam na região foram desobstruídas. Ao todo, seis toneladas de ferros e entulhos usados nos bloqueios foram removidos. Confira o vídeo:





As vias desobstruídas foram a Rua Itamaraty, a Rua Itaporé, a Rua Itatuba e Rua Itaipu. Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu sem interrupções ou conflitos. Não há registro de presos ou material apreendido.

