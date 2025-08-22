Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia retira barricadas e libera acesso da Comunidade do Xerecão, em São Gonçalo

Seis toneladas de material usado para obstrução ilegal de vias foi removido pelos agentes

22 de agosto de 2025 - 17:14
Quatro ruas foram desobstruídas durante ação nesta sexta (22)
Quatro ruas foram desobstruídas durante ação nesta sexta (22)

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram na comunidade do Xerecão, em Vista Alegre, na manhã desta sexta-feira (22) para mais uma ação de remoção de barricadas. Quatro vias bloqueadas ilegalmente por grupos criminosos que atuam na região foram desobstruídas. Ao todo, seis toneladas de ferros e entulhos usados nos bloqueios foram removidos. Confira o vídeo:


Autor: Reprodução/Polícia Militar

As vias desobstruídas foram a Rua Itamaraty, a Rua Itaporé, a Rua Itatuba e Rua Itaipu. Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu sem interrupções ou conflitos. Não há registro de presos ou material apreendido.

