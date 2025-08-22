PRF apreende drogas em Casimiro de Abreu

Na madrugada desta sexta-feira (22), policiais rodoviários federais prenderam um homem de 44 anos transportando aproximadamente 33 quilos de cocaína e 10 litros de lança-perfume. A ação foi na BR-101.

Equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/08) fazia fiscalização na BR-101 em Casimiro de Abreu quando abordou um automóvel.

Ao abrir o porta-malas do veículo, foram encontrados 4 sacos pretos grandes e dois galões com um líquido transparente.

Foram localizados entorpecentes, sendo aproximadamente 33 quilos de cocaína e 10 litros de lança-perfume. O condutor assumiu estar em posse do material, mas não traçou mais detalhes.

Mulher presa

Na noite desta quinta-feira (21), policiais rodoviários federais também prenderam uma passageira transportando 20 quilos de maconha em um ônibus interestadual com destino ao Espírito Santo. A ação foi na BR-101.

A mulher assumiu a propriedade das duas bolsas e relatou que receberia certa quantia para realizar o transporte da droga para Cariacica | Foto: Divulgação

Equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE/PRF) fazia fiscalização na BR-101 no município de Casimiro de Abreu, quando abordou um ônibus da linha Rio de Janeiro x Vitória/ES.

Durante a inspeção no bagageiro do ônibus, foram localizadas duas bolsas contendo aproximadamente 20 quilos de maconha. Após verificar a identificação das bagagens junto ao controle da empresa de ônibus, foi identificado uma passageira.

A mulher assumiu a propriedade das duas bolsas e relatou que receberia certa quantia para realizar o transporte da droga para Cariacica.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a delegacia de Casimiro de Abreu.

