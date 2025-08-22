Eduardo Paes lidera corrida pelo governo do Rio, aponta pesquisa

Eduardo Paes lidera com 35% das intenções de voto para o governo do Rio em 2026, segundo levantamento da Genial/Quaest - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), desponta como o nome favorito na disputa pelo governo do estado em 2026, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (22) pela Genial/Quaest, publicado pela Folha de S. Paulo.

De acordo com os dados, Paes conta com 35% das intenções de voto. Na sequência aparecem Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 9%, Washington Reis (MDB), com 5%, Mônica Benício (PSOL), com 4%, e Ítalo Marsili (sem filiação partidária), que soma 2%.

O estudo também revela um número significativo de eleitores indecisos ou desiludidos. Ao todo, 30% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 15% ainda não decidiram em quem votar.

Quanto à avaliação do governo estadual, o atual governador Cláudio Castro (PL) registra aprovação de 43% da população, enquanto 41% reprovam sua gestão.