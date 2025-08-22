Cantor de trap e entregador, Muphy morre em acidente de moto em São Gonçalo

Multifacetado, o jovem era conhecido na noite gonçalense - Foto: Arquivo pessoal

Multifacetado, o jovem era conhecido na noite gonçalense - Foto: Arquivo pessoal

O motoboy, vendedor e cantor de trap Luan Gomes da Penha Rocha, de 25 anos, conhecido como Muphy, morreu na noite desta quinta-feira (21) após sofrer um grave acidente de moto na Rua Salvatori, no Centro de São Gonçalo.

Multifacetado, o jovem era conhecido na noite gonçalense não só pela participação em eventos musicais, mas também pela venda de cigarros e doces nas portas dos bailes da cidade.

Luan deixa pai, mãe, um irmão caçula e uma namorada.

“Ele comprou a moto há menos de dois meses. Era o sonho dele usá-la para trabalhar. Comprou a moto zero e estava há um mês trabalhando também como entregador de um restaurante. O sonho dele era ser reconhecido na música”, contou o pai da vítima.

Apesar do pouco tempo de trabalho como entregador, Luan era muito querido pelos colegas e pelo empregador.

“Ele estava com a gente há um mês, mas já era o entregador que tinha mais regalias. Ele era cativante, trabalhador. Neste final de semana, nosso restaurante não vai abrir. Estamos de luto pelo Luan”, contou o patrão da vítima, que permaneceu com a família do jovem ao longo de toda a manhã no Instituto Médico Legal (IML).

O acidente aconteceu após o jovem realizar a primeira entrega da noite. Segundo testemunhas relataram à família, ele perdeu a direção e colidiu contra um poste. Luan era habilitado e estava com a mochila de entrega no momento do acidente.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h50, quando moradores acionaram os bombeiros após a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de São Gonçalo foram rapidamente ao local, mas Luan já estava sem vida.

O corpo do jovem será sepultado no final da manhã de sábado, no Cemitério São Miguel.