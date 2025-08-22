Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4914 | Euro R$ 6,3717
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Perseguição termina com acidente de trânsito e prisão; Vídeo!

Caso aconteceu no Colubandê

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de agosto de 2025 - 09:41
Ao receber ordem de parada, o motociclista acelerou e iniciou fuga em alta velocidade
Ao receber ordem de parada, o motociclista acelerou e iniciou fuga em alta velocidade -

Uma perseguição policial terminou em acidente e prisão, na noite desta quinta-feira (22), em São Gonçalo. O caso começou na RJ-106, na altura do Arsenal, e só terminou no Colubandê, já na RJ-104.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) realizavam patrulhamento quando desconfiaram de dois homens em uma moto. A dupla seguia em direção a Niterói sem capacete, e o condutor, que usava sandálias, pilotava o veículo sem retrovisores.


Autor: Divulgação | Descrição:

Ao receber ordem de parada, o motociclista acelerou e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele desrespeitou sinais de trânsito e fez diversas manobras arriscadas. A perseguição só terminou quando a moto colidiu com um ônibus, no Colubandê.

Leia também: 

Criança de 2 anos sofre queimaduras graves em acidente doméstico em Niterói

Foragido da Justiça de São Paulo por estupro é preso em Niterói

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou os dois feridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O condutor da moto, que fraturou o fêmur, foi preso em flagrante, enquanto o garupa está em estado grave.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). A moto e um celular foram apreendidos.

Matérias Relacionadas