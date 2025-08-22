Perseguição termina com acidente de trânsito e prisão; Vídeo!

Ao receber ordem de parada, o motociclista acelerou e iniciou fuga em alta velocidade - Foto: Divulgação

Ao receber ordem de parada, o motociclista acelerou e iniciou fuga em alta velocidade - Foto: Divulgação

Uma perseguição policial terminou em acidente e prisão, na noite desta quinta-feira (22), em São Gonçalo. O caso começou na RJ-106, na altura do Arsenal, e só terminou no Colubandê, já na RJ-104.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) realizavam patrulhamento quando desconfiaram de dois homens em uma moto. A dupla seguia em direção a Niterói sem capacete, e o condutor, que usava sandálias, pilotava o veículo sem retrovisores.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Ao receber ordem de parada, o motociclista acelerou e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele desrespeitou sinais de trânsito e fez diversas manobras arriscadas. A perseguição só terminou quando a moto colidiu com um ônibus, no Colubandê.

Leia também:

Criança de 2 anos sofre queimaduras graves em acidente doméstico em Niterói



Foragido da Justiça de São Paulo por estupro é preso em Niterói

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou os dois feridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O condutor da moto, que fraturou o fêmur, foi preso em flagrante, enquanto o garupa está em estado grave.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). A moto e um celular foram apreendidos.