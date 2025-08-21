Criança de 2 anos sofre queimaduras graves em acidente doméstico em Niterói

A menina foi socorrida pela própria mãe e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo - Foto: Divulgação

A menina foi socorrida pela própria mãe e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Uma menina de apenas dois anos ficou gravemente ferida após um acidente doméstico com água quente na noite desta quarta-feira (20), no bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói. A criança sofreu queimaduras nos braços, mãos e rosto após puxar a alça de uma panela que estava no fogão.

De acordo com o relato da mãe, ela esquentava água para dar banho na filha quando a criança alcançou a panela e o líquido quente derramou sobre seu corpo. A menina foi socorrida pela própria mãe e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

A direção do hospital informou que a criança sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus. Apesar da gravidade das lesões, o estado de saúde dela é considerado estável.

Este é o segundo caso semelhante registrado na semana. No último domingo (17), outra criança de dois anos deu entrada no mesmo hospital com ferimentos graves após também sofrer queimaduras com água quente. A vítima, moradora do bairro Engenho do Mato, em Niterói, foi inicialmente atendida no Hospital Municipal Mário Monteiro e, devido à gravidade das lesões, transferida para o HEAT, onde segue internada.