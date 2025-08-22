Foragido da Justiça de São Paulo por estupro é preso em Niterói

Um homem foragido da Justiça de São Paulo foi capturado na madrugada desta sexta-feira (22) no Centro de Niterói. Ele era procurado pelo crime de estupro e foi localizado por policiais da Rádio Patrulha durante uma abordagem de rotina.

A prisão ocorreu na Rua da Conceição, quando os agentes perceberam um veículo Chevrolet Celta prata, com a porta aberta, estacionado na via pública. Ao se aproximarem, os policiais encontraram algumas pessoas em situação de rua próximas ao automóvel.

Foragido da Justiça de São Paulo por estupro, foi preso no Centro de Niterói após ser abordado próximo a um Chevrolet Celta prata com a porta aberta | Foto: Divulgação

Leia também:

Cebolão é preso em flagrante durante furto em loja de Maricá

Eduardo Paes lidera corrida pelo governo do Rio, aponta pesquisa

Durante a averiguação, os agentes identificaram o proprietário do veículo, de 38 anos. Após consulta ao sistema, foi verificado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Cumulativa de Mairinque, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo crime de estupro. Ele já tinha uma anotação anterior pelo mesmo crime.

Diante da confirmação, os policiais conduziram o acusado à 76ª DP (Centro), onde ele foi preso e o veículo, apreendido. O homem permanece à disposição da Justiça paulista.