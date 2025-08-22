Cebolão é preso em flagrante durante furto em loja de Maricá

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (22) após invadir e tentar furtar um estabelecimento comercial na Avenida Gilberto Carvalho, em Inoã, Maricá.

De acordo com a polícia, a equipe do programa Bairro Presente estava em patrulhamento quando foi abordada por um comerciante, que relatou que sua loja havia sido arrombada e que um suspeito estaria dentro do local. Os agentes acompanharam o proprietário até o endereço e encontraram o homem ainda dentro do estabelecimento.

O acusado, de 33 anos, conhecido pelo apelido de “Cebolão”, foi detido no local. Durante a abordagem, ele confessou não apenas a tentativa de furto da madrugada, mas também admitiu ter furtado R$ 700 da mesma loja no último dia 15 de agosto.

Cebolão possui três passagens anteriores pela polícia por roubo. Após a prisão, ele foi encaminhado à 82ª DP (Maricá), onde foi autuado por tentativa de furto. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.