Polícia prende suspeito de balear oficial da Marinha durante tentativa de assalto no Rio

Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de balear um oficial da Marinha durante uma tentativa de assalto na Zona Norte da cidade. O crime ocorreu na última semana, quando o militar, de 35 anos, foi abordado por dois homens armados enquanto caminhava próximo à sua residência.

De acordo com as autoridades, o oficial reagiu ao assalto e foi atingido por um disparo no abdômen. Ele foi socorrido por vizinhos e levado ao Hospital Naval Marcílio Dias, onde passou por cirurgia e permanece internado em estado estável.

A prisão do suspeito foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídio, após análise de imagens de câmeras de segurança. O homem detido possui antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A polícia segue em busca do segundo envolvido no crime, que continua foragido, as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.