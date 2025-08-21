Homem é encontrado morto no meio da rua em São Gonçalo

Um homem foi encontrado morto próximo a praça da Venda da Cruz, na Rua Doutor March, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (21).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h, mas encontraram o corpo sem vida. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente, assim como a identidade da vítima.

Policiais do 7°BPM estiveram no local e isolaram a área para a perícia.