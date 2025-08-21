São Gonçalo terá novo batalhão da PM até dezembro, anuncia comandante

O efetivo ainda não foi detalhado, mas a expectativa é que parte dos novos policiais em formação seja alocada na unidade - Foto: Divulgação

O efetivo ainda não foi detalhado, mas a expectativa é que parte dos novos policiais em formação seja alocada na unidade - Foto: Divulgação

São Gonçalo ganhará um novo batalhão da Polícia Militar até dezembro deste ano. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Eduardo Monteiro, que assumirá o comando da nova unidade.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de troca de comando do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizada nesta quarta-feira (20), em Niterói. Segundo Monteiro, a estruturação do novo batalhão está em fase de planejamento logístico, com reunião marcada no Quartel-General da PM ainda esta semana para definir a estratégia de implantação.

Leia mais:

Agora é realidade! São Gonçalo terá mais um Batalhão da Polícia Militar

Novo batalhão de São Gonçalo ainda não tem local definido para implantação

A nova unidade, que será o 1º BPM de Neves, funcionará nas instalações do antigo 3º Batalhão de Infantaria e vai abranger as áreas das 72ª e 73ª Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP). O atual 7º BPM continuará responsável pelas regiões cobertas pelas 74ª e 75ª CISP.

O efetivo ainda não foi detalhado, mas a expectativa é que parte dos novos policiais em formação seja alocada na unidade. São Gonçalo, que tem a segunda maior população do estado, passará a contar com dois batalhões da PM.