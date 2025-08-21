Operação Asfixia realiza mais uma ação no Morro do Cavalão

Esta foi a terceira intervenção realizada em cerca de três meses - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (20), o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura, em ação conjunta com o 12º Batalhão de Polícia Militar, deflagrou mais uma fase da Operação Asfixia, tendo como alvo um ferro-velho localizado no Morro do Cavalão, em Niterói. Esta foi a terceira intervenção realizada no local desde o início das ações conjuntas, há cerca de três meses, com resultados positivos em diversos bairros da cidade.

A operação contou com a participação integrada das equipes do GAT/PM, inteligência do GGIM, serviço reservado do 12º BPM, Grupamento de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT/GCM), Vigilância Sanitária e Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN).

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, ressaltou o caráter estratégico da ação:

“O objetivo é sufocar financeiramente a cadeia de receptação que alimenta o crime organizado, atacando diretamente suas fontes de renda. Essa é uma ação permanente de inteligência e integração, que reforça nosso compromisso de garantir mais segurança e ordem urbana para a cidade”, destacou o secretário do GGIM.

Durante a ação, o motorista de um caminhão que estava sendo abastecido pelo ferro-velho foi conduzido à 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), onde prestou informações e foi liberado.

O ferro-velho, já alvo de outra fase da Operação Asfixia, foi novamente interditado, desta vez pela Vigilância Sanitária, devido às condições insalubres e ao ambiente propício para a proliferação de vetores de doenças.

A Operação Asfixia tem como objetivo sufocar financeiramente atividades ilícitas e irregulares que fomentam crimes patrimoniais na cidade, atingindo diretamente a base econômica de grupos que se beneficiam dessas práticas. A iniciativa busca ainda garantir maior segurança à população e promover a ordem urbana em parceria com diversos órgãos municipais e estaduais.