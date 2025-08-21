Pipoca com camarão, carne seca e Nutella vira febre no Alcântara
Inspirada por sabores famosos no Centro do Rio, moradora do Jardim Catarina decidiu inovar com novos sabores em barraca de pipoca
Presente na culinária latina desde antes da chegada dos colonizadores europeus, a pipoca já ganhou as mais variadas versões ao longo do tempo e é, desde o século passado, um dos lanches mais característicos do cotidiano urbano. Apesar de sua versatilidade, suas versões mais comuns nas barraquinhas de rua são as tradicionais salgadas e doces, com o diferencial de uma pitada de bacon ou leite condensado em alguns casos. No Alcântara, porém, uma barraca de pipoca tem chamado a atenção por diversificar ainda mais as possibilidades.
Pipoca com Nutella, com camarão e até com carne seca fazem parte do cardápio da M e M Pipoca, no centro do bairro comercial em São Gonçalo. Inaugurada em janeiro, a barraca começou a chamar a atenção de quem passa pela região e repercutiu nas redes sociais entre influenciadores e internautas da região. Segundo a responsável pela barraca, os adicionais inusitados têm sido o diferencial para atrair filas de clientes no meio de um circuito comercial concorrido para barracas de lanche.
“É fila o dia inteiro. Desde que a gente abre, ao meio-dia, já tem gente aqui. E o pessoal gosta bastante; no final de semana, que temos o camarão, as pessoas enfrentam filas de meia hora e depois vêm falar para a gente que valeu a pena esperar porque ‘a pipoca é boa demais’”, conta Mônica de Almeida, de 45 anos, que fundou a barraca com o sócio Allan Ismere, de 39 anos.
Moradora do Jardim Catarina, ela conta que nem sabia fazer pipoca até ter a ideia de iniciar o projeto, alguns meses atrás. “Eu trabalhava em uma loja de artigos de festa e confeitaria. Não tem muito a ver, né? Aí eu e meu sócio vimos que a pipoca aqui, no Alcântara, era sempre ou doce com leite condensado ou salgada comum. Aí, como a gente viu que lá no Rio funcionou essas versões com sabores diferentes, pensamos: ‘vamos trazer para o Alcântara, vai dar certo’”, destaca.
Uma das principais inspirações é a Pipoca Maná, na Cinelândia, considerada patrimônio carioca. Na versão de Alcântara, todas as pipocas custam R$ 6; de segunda a sexta, os sabores variam entre Nutella, churros, leite condensado, doce de leite, além das salgadas de bacon e calabresa. Aos sábados, além destes, também fazem parte do cardápio pipocas de camarão e carne seca.
Apesar da variedade de pipoqueiros no bairro, a novidade já chama a atenção de centenas de transeuntes por dia. “Eu vi a fila por aqui e decidi vir provar. Trabalho aqui perto, todo dia tem fila”, conta a vendedora Alessandra Silva. “Chama a atenção porque é diferente. Aprovei”, conta outra cliente, Michele Tavares, de 39, que estuda no Alcântara.
A M e M Pipoca funciona na Rua Yolanda Saad Abuzaid, em frente ao Trade Center Alcântara, conhecido como Prédio do Relógio. A barraca fica aberta de segunda a sexta, das 12h30 às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h.