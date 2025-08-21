Pipoca com camarão, carne seca e Nutella vira febre no Alcântara

Barraca de pipoca funciona de segunda a sábado em frente ao Trade Center Alcântara, o Prédio do Relógio - Foto: Enzo Britto

Barraca de pipoca funciona de segunda a sábado em frente ao Trade Center Alcântara, o Prédio do Relógio - Foto: Enzo Britto

Presente na culinária latina desde antes da chegada dos colonizadores europeus, a pipoca já ganhou as mais variadas versões ao longo do tempo e é, desde o século passado, um dos lanches mais característicos do cotidiano urbano. Apesar de sua versatilidade, suas versões mais comuns nas barraquinhas de rua são as tradicionais salgadas e doces, com o diferencial de uma pitada de bacon ou leite condensado em alguns casos. No Alcântara, porém, uma barraca de pipoca tem chamado a atenção por diversificar ainda mais as possibilidades.

Pipoca com Nutella, com camarão e até com carne seca fazem parte do cardápio da M e M Pipoca, no centro do bairro comercial em São Gonçalo. Inaugurada em janeiro, a barraca começou a chamar a atenção de quem passa pela região e repercutiu nas redes sociais entre influenciadores e internautas da região. Segundo a responsável pela barraca, os adicionais inusitados têm sido o diferencial para atrair filas de clientes no meio de um circuito comercial concorrido para barracas de lanche.

Barraca de pipoca funciona de segunda a sábado em frente ao Trade Center Alcântara, o Prédio do Relógio | Foto: Enzo Britto

Leia também:

➢ São Gonçalo terá novo batalhão da PM até dezembro, anuncia comandante

➢ Moradora do Boa Vista some após sair de casa sem avisar à família

“É fila o dia inteiro. Desde que a gente abre, ao meio-dia, já tem gente aqui. E o pessoal gosta bastante; no final de semana, que temos o camarão, as pessoas enfrentam filas de meia hora e depois vêm falar para a gente que valeu a pena esperar porque ‘a pipoca é boa demais’”, conta Mônica de Almeida, de 45 anos, que fundou a barraca com o sócio Allan Ismere, de 39 anos.

Moradora do Jardim Catarina, ela conta que nem sabia fazer pipoca até ter a ideia de iniciar o projeto, alguns meses atrás. “Eu trabalhava em uma loja de artigos de festa e confeitaria. Não tem muito a ver, né? Aí eu e meu sócio vimos que a pipoca aqui, no Alcântara, era sempre ou doce com leite condensado ou salgada comum. Aí, como a gente viu que lá no Rio funcionou essas versões com sabores diferentes, pensamos: ‘vamos trazer para o Alcântara, vai dar certo’”, destaca.

"Como a gente viu que lá no Rio funcionou essas versões com sabores diferentes, pensamos: ‘vamos trazer para o Alcântara, vai dar certo’”, destaca empreendedora | Foto: Enzo Britto

Uma das principais inspirações é a Pipoca Maná, na Cinelândia, considerada patrimônio carioca. Na versão de Alcântara, todas as pipocas custam R$ 6; de segunda a sexta, os sabores variam entre Nutella, churros, leite condensado, doce de leite, além das salgadas de bacon e calabresa. Aos sábados, além destes, também fazem parte do cardápio pipocas de camarão e carne seca.

Apesar da variedade de pipoqueiros no bairro, a novidade já chama a atenção de centenas de transeuntes por dia. “Eu vi a fila por aqui e decidi vir provar. Trabalho aqui perto, todo dia tem fila”, conta a vendedora Alessandra Silva. “Chama a atenção porque é diferente. Aprovei”, conta outra cliente, Michele Tavares, de 39, que estuda no Alcântara.

A M e M Pipoca funciona na Rua Yolanda Saad Abuzaid, em frente ao Trade Center Alcântara, conhecido como Prédio do Relógio. A barraca fica aberta de segunda a sexta, das 12h30 às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h.