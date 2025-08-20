Depois de golear o Santos, Vasco joga mal e perde para o Juventude

O Vasco não chegou nem perto de repetir, nesta quarta-feira (20), contra o Juventude, em Caxias do Sul, a performance que teve no último domingo contra o Santos, quando goleou o time paulista, e perdeu por 2 a 0 para os gaúchos. Os gols saíram nos primeiros 15 minutos de jogo.

Cercado de expectativa por conta do último resultado, o Vasco entrou em campo contra o Juventude e foi fácil e rapidamente vencido. O primeiro gol saiu no primeiro minuto de jogo, após Piton colocar a mão na bola dentro da área. Nenê bateu o pênalti e marcou, carimbando mais uma lei do ex na competição.

O segundo gol também não demorou a sair. Aos 15, Bill recebeu ótimo passe em progressão e bateu firme na saída de Léo Jardim.

Com a vitória parcial, o Juventude deu a bola para o Vasco e se defendeu, buscando os contra-ataques.

Apesar de ter a bola, o Vasco não conseguia criar perigo ao adversário. Com o passar do tempo, o time foi ficando nervoso e o Juventude voltou a controlar as ações do jogo.

Com o resultado, o Juventude fica com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento, contra 19 do Vasco, sendo o primeiro fora do Z4. O time gaúcho, que em dado momento parecia não ter forças para escapar da queda, agora volta a sonhar. Já o Cruzmaltino volta a se preocupar com a segunda divisão.