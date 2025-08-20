Polícia Civil desarticula quadrilha que fraudou rede varejista com cartões clonados

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizam uma operação para desarticular uma quadrilha altamente especializada em fraudes eletrônicas, responsável por sucessivos golpes contra uma grande rede de lojas de departamentos, nesta quarta-feira (20/08). Os criminosos teriam causado prejuízo de cerca de R$ 1 milhão à companhia, em menos de dois anos. O objetivo da ação é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na Tijuca, Zona Norte da capital, e nos municípios de Saquarema, Maricá, Araruama e Duque de Caxias. Três homens foram presos.

As investigações comprovaram que a quadrilha utilizava cartões de crédito fraudados para realizar compras online na modalidade “retirar na loja”. O alvo preferencial eram televisões de alto valor e eletrodomésticos, como fritadeiras elétricas, que eram retirados pessoalmente em filiais da rede varejista.

Os investigados possuem antecedentes criminais por estelionato e crimes patrimoniais, demonstrando reincidência e elevado grau de especialização. As diligências buscam apreender mercadorias, provas digitais e instrumentos utilizados nas fraudes.