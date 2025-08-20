Semana do Cinema traz ingressos a R$10 em todo o Brasil; Confira!

Durante a Semana do Cinema 2025, os ingressos em diversas redes do país estarão com valor promocional de apenas R$10 - Foto: Divulgação

Durante a Semana do Cinema 2025, os ingressos em diversas redes do país estarão com valor promocional de apenas R$10 - Foto: Divulgação

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, quem gosta de cinema vai ter um bom motivo para comemorar. Durante a Semana do Cinema 2025, os ingressos em diversas redes do país estarão com valor promocional de apenas R$10, em sessões 2D, 3D e XD, incluindo horários de fim de semana.

A ação reúne grandes exibidoras como Cinemark, Cinépolis, UCI, Kinoplex e outras, com o objetivo de democratizar o acesso aos cinemas e valorizar a experiência nas salas. Na Cinemark, por exemplo, as salas Prime e poltronas D-BOX também participam da campanha, com entradas por R$20 (exceto em unidades como Cidade Jardim e Village Mall).

Além do desconto nos ingressos, os combos de pipoca e refrigerante também entram no clima promocional, com valores especiais , especialmente para membros do Cinemark Club e demais programas de fidelidade das redes participantes.

O público poderá conferir todos os filmes da programação tradicional, incluindo estreias esperadas como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" e "Superman". Os bilhetes estarão disponíveis nas bilheterias e plataformas online. Ao comprar pela internet, é importante selecionar a opção com a descrição “Promoção: Semana do Cinema”.