Polícia Civil realiza operação contra o golpe do "falso advogado"

São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em Cabo Frio, Região dos Lagos, e em Campos dos Goytacazes - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) realizam, nesta quarta-feira (20/08), uma operação contra envolvidos no golpe do "falso advogado". A ação é parte da "Operação Lex Falsa", da Polícia Civil de Santa Catarina. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em Cabo Frio, Região dos Lagos, e em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. Até o momento, três criminosos foram presos.

Os alvos são pessoas físicas e jurídicas que se associavam, de forma reiterada, com a utilização indevida da identidade de advogados catarinenses e de dados de processos judiciais, com o fim de obter vantagem financeira ilícita. Com os dados em mãos, os criminosos fazem contato com as vítimas se passando por seus advogados.

Utilizando-se de artifícios e documentos verdadeiros ou fabricados, como sentenças ou guias de pagamento, os golpistas solicitam o depósito de custas processuais inexistentes com a promessa de liberação de valores, induzindo um grande número de pessoas a erro e lucrando com a fraude. A investigação constatou que houve envolvimento de pessoas do Rio de Janeiro e de outros estados no esquema.

Também em parceria com a polícia de Santa Catarina, as equipes do DGPC realizam diligência para cumprir mandado de busca e apreensão contra uma pessoa investigada por invasão de dispositivo informático.