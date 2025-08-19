Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Atleta do basquete do Flamengo é atropelado no Rio e vai passar por cirurgia

O argentino Franco Baralle, de 26 anos, fraturou o tornozelo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de agosto de 2025 - 19:42
Franco Baralle, argentino recém-contratado pelo Flamengo, foi atropelado nesta terça-feira (19) -

O argentino Franco Baralle, atleta profissional da equipe de basquete do Flamengo, foi atropelado nesta terça-feira (19), em frente a sede do clube, na Gávea, Zona Sul do Rio. O jogador está estável e não corre risco, mas teve o tornozelo fraturado e precisará passar por uma cirurgia no local.  

O atleta, de 26 anos, atuou no Minas por duas temporadas até ser contratado pelo time da Gávea e ser apresentado como reforço para a temporada 2025/2026. Ele iniciou os trabalhos com a equipe na última semana. 

O acidente ocorreu enquanto Baralle se encaminhava ao treino na sede do clube, momento no qual foi atropelado por uma motocicleta. Internamente, a fratura no tornozelo do atleta gera bastante preocupação. 

Veja a nota publicada pelo Flamengo: 

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para correção de fratura no tornozelo. Amanhã teremos novo boletim médico".

