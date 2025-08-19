Atleta do basquete do Flamengo é atropelado no Rio e vai passar por cirurgia
O argentino Franco Baralle, de 26 anos, fraturou o tornozelo
O argentino Franco Baralle, atleta profissional da equipe de basquete do Flamengo, foi atropelado nesta terça-feira (19), em frente a sede do clube, na Gávea, Zona Sul do Rio. O jogador está estável e não corre risco, mas teve o tornozelo fraturado e precisará passar por uma cirurgia no local.
O atleta, de 26 anos, atuou no Minas por duas temporadas até ser contratado pelo time da Gávea e ser apresentado como reforço para a temporada 2025/2026. Ele iniciou os trabalhos com a equipe na última semana.
O acidente ocorreu enquanto Baralle se encaminhava ao treino na sede do clube, momento no qual foi atropelado por uma motocicleta. Internamente, a fratura no tornozelo do atleta gera bastante preocupação.
Veja a nota publicada pelo Flamengo:
"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para correção de fratura no tornozelo. Amanhã teremos novo boletim médico".