Fluminense vence América de Cali por 2 a 0 e avança às quartas da Copa Sul-Americana

Tricolor vence no Maracanã, confirma classificação às quartas da Sul-Americana e celebra recorde histórico de Fábio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de agosto de 2025 - 01:21
Serna fez um gol e foi o destaque da partida com boas jogadas e muita velocidade -

O Fluminense garantiu sua vaga nas quartas de final da Conmebol Sul-Americana ao derrotar o América de Cali por 2 a 0, em confronto disputado na noite desta terça-feira, 19, no Maracanã. Com os gols de Serna e Martinelli, o Tricolor fechou a série em 4 a 1 no placar agregado.

O primeiro gol saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Depois de um lançamento preciso de Hércules, Kevin Serna dominou, driblou o marcador e finalizou no cantinho do gol.

No segundo tempo, aos 56 minutos, Agustín Canobbio fez boa jogada pela direito e tocou para Martinelli, que ajeitou e marcou com um chute potente.

O Fluminense controlou o ritmo do jogo desde os primeiros minutos, criando chances e mantendo a posse.

Nas quartas de final da Sul-Americana, o Fluminense enfrenta quem vencer o duelo entre Lanús e Central Córdoba, que será decidido nesta quinta-feira.

Recorde histórico de Fábio

Familiares de Fábio acompanharam o goleiro durante homenagem recebida pelo jogador
Familiares de Fábio acompanharam o goleiro durante homenagem recebida pelo jogador |  Foto: Lucas Merçon/Fluminense

A partida também ficou marcada por um feito do goleiro Fábio, que disputou seu jogo de número 1.391 — e se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol mundial, ultrapassando o inglês Peter Shilton.

