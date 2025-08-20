Fluminense vence América de Cali por 2 a 0 e avança às quartas da Copa Sul-Americana
Tricolor vence no Maracanã, confirma classificação às quartas da Sul-Americana e celebra recorde histórico de Fábio
O Fluminense garantiu sua vaga nas quartas de final da Conmebol Sul-Americana ao derrotar o América de Cali por 2 a 0, em confronto disputado na noite desta terça-feira, 19, no Maracanã. Com os gols de Serna e Martinelli, o Tricolor fechou a série em 4 a 1 no placar agregado.
O primeiro gol saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Depois de um lançamento preciso de Hércules, Kevin Serna dominou, driblou o marcador e finalizou no cantinho do gol.
No segundo tempo, aos 56 minutos, Agustín Canobbio fez boa jogada pela direito e tocou para Martinelli, que ajeitou e marcou com um chute potente.
O Fluminense controlou o ritmo do jogo desde os primeiros minutos, criando chances e mantendo a posse.
Nas quartas de final da Sul-Americana, o Fluminense enfrenta quem vencer o duelo entre Lanús e Central Córdoba, que será decidido nesta quinta-feira.
Recorde histórico de Fábio
A partida também ficou marcada por um feito do goleiro Fábio, que disputou seu jogo de número 1.391 — e se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol mundial, ultrapassando o inglês Peter Shilton.