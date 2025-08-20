Operação conjunta coíbe rolezinho em São Francisco, Niterói

Uma ação conjunta entre o 12º BPM, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a Guarda Municipal (GM) e a Secretaria de Ordem Pública (SEOP) de Niterói, resultou na repressão a um evento clandestino de motociclistas, popularmente conhecido como “rolezinho”, na região de São Francisco, zona sul de Niterói.

A ação foi deflagrada após o CISP identificar, por meio de videomonitoramento, um grupo de motociclistas promovendo manobras perigosas e desordem em via pública.

Segundo a PM, o pelotão de motopatrulhamento iniciou o acompanhamento tático dos suspeitos ainda na orla de São Francisco. Diversos motociclistas foram abordados, e as irregularidades foram constatadas no local. Com o apoio da SEOP, cinco motocicletas foram removidas por apresentarem pendências administrativas e por participarem das infrações. Ao todo, a operação resultou em 32 infrações de trânsito lavradas