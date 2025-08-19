Águas do Rio e Senac RJ abrem 90 vagas de capacitação gratuita
Há oportunidades na área de gestão e negócios para pessoas em situação de vulnerabilidade social. As pré-inscrições se encerram no próximo dia 30
Uma iniciativa da Águas do Rio em parceria com o Senac RJ está oferecendo 90 vagas para cursos gratuitos na área de Gestão e Negócios para moradores de São Gonçalo e Itaboraí. As aulas serão realizadas a partir de 1º de setembro, na unidade do Senac RJ de Niterói. As pré-inscrições se encerram no próximo dia 30 de agosto.
A parceria entre as duas instituições formou 220 alunos no último ano. O objetivo do projeto é inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, promovendo formação profissional, visando a inclusão social, geração de renda e empregabilidade.
“Nosso compromisso vai além de levar água tratada e coletar e tratar esgoto com qualidade. Nossa missão também passa por deixar um legado duradouro nas cidades e comunidades onde atuamos, gerando oportunidades que impulsionem a economia local e promovam prosperidade. Ao capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social, possibilitamos oportunidade para que elas conquistem, com autonomia, renda e que se tornem protagonistas do desenvolvimento dessas regiões”, afirmou Tâmara Mota, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio.
Os interessados podem optar entre os cursos de “Excelência no Atendimento ao Cliente” e o “Workshop Primeiros Passos para Empreender”. Para participar os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter, no mínimo, até o 5º ano do Ensino Fundamental completo. As pré-inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/7PC1xf9ee5.
Serviço:
Águas do Rio e Senac RJ oferecem mais de 90 vagas gratuitas de capacitação profissional para moradores de São Gonçalo e Itaboraí
Pré-inscrições: até 30/08/2025
Link: https://forms.office.com/r/7PC1xf9ee5
SENAC NITERÓI (para atender moradores de São Gonçalo e Itaboraí)
Cursos:
Excelência no atendimento ao cliente
Início: 01/09/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h
Excelência no atendimento ao cliente
Início: 15/09/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h
Primeiros Passos para Empreender
Início: 06/10/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h