Águas do Rio e Senac RJ abrem 90 vagas de capacitação gratuita

Uma iniciativa da Águas do Rio em parceria com o Senac RJ está oferecendo 90 vagas para cursos gratuitos na área de Gestão e Negócios para moradores de São Gonçalo e Itaboraí. As aulas serão realizadas a partir de 1º de setembro, na unidade do Senac RJ de Niterói. As pré-inscrições se encerram no próximo dia 30 de agosto.

A parceria entre as duas instituições formou 220 alunos no último ano. O objetivo do projeto é inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, promovendo formação profissional, visando a inclusão social, geração de renda e empregabilidade.

“Nosso compromisso vai além de levar água tratada e coletar e tratar esgoto com qualidade. Nossa missão também passa por deixar um legado duradouro nas cidades e comunidades onde atuamos, gerando oportunidades que impulsionem a economia local e promovam prosperidade. Ao capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social, possibilitamos oportunidade para que elas conquistem, com autonomia, renda e que se tornem protagonistas do desenvolvimento dessas regiões”, afirmou Tâmara Mota, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio.

Os interessados podem optar entre os cursos de “Excelência no Atendimento ao Cliente” e o “Workshop Primeiros Passos para Empreender”. Para participar os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter, no mínimo, até o 5º ano do Ensino Fundamental completo. As pré-inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/7PC1xf9ee5.

Serviço:

Águas do Rio e Senac RJ oferecem mais de 90 vagas gratuitas de capacitação profissional para moradores de São Gonçalo e Itaboraí

Pré-inscrições: até 30/08/2025

Link: https://forms.office.com/r/7PC1xf9ee5

SENAC NITERÓI (para atender moradores de São Gonçalo e Itaboraí)

Cursos:

Excelência no atendimento ao cliente

Início: 01/09/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h

Excelência no atendimento ao cliente

Início: 15/09/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h

Primeiros Passos para Empreender

Início: 06/10/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h