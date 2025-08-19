Polícia Civil desvenda falso sequestro e prende três envolvidos

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, nesta segunda-feira (18/08), três pessoas envolvidas em um falso sequestro para extorquir valores do companheiro de uma das envolvidas, utilizando a própria filha menor como instrumento de pressão psicológica. As prisões ocorreram na comunidade do Jacaré, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

A investigação teve início após denúncia do suposto desaparecimento de mãe e filha, seguido de recebimento de mensagens extorsivas enviadas por aplicativos exigindo, inicialmente, R$ 20 mil. Posteriormente, o valor foi reduzido para R$ 5 mil.

O Setor de Inteligência da DAS conseguiu identificar o local do suposto cativeiro. Com base nas informações levantadas, equipes, com apoio tático da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foram mobilizadas para a comunidade do Jacaré, região explorada pelo tráfico de drogas e de elevado risco.

Leia também

▸ Comissão debate impactos das tarifas impostas pelos EUA à economia brasileira



▸ Café mais barato? Queda de preço é registrada após 18 meses, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso

Durante o deslocamento, os policiais enfrentaram resistência de criminosos armados e precisaram empregar veículos blindados para garantir o acesso seguro. No interior de um imóvel, mãe e filha foram localizadas em companhia de dois adultos. Inicialmente, a mulher alegou estar em cativeiro, sustentando que o autor havia fugido.

A versão, contudo, mostrou-se inconsistente, e eles confessaram a simulação do sequestro. A polícia confirmou que o crime foi planejado com a participação de três pessoas: um responsável pela negociação com a família, a pessoa que cedeu o imóvel para o falso cativeiro e a própria mãe da criança.