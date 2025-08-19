Polícia apreende arma e drogas no Morro do Tamanco, em São Gonçalo

Uma operação policial no Morro do Tamanco, em São Gonçalo, resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de uma arma e drogas, na manhã desta terça-feira (19). A ação teve como foco a repressão a crimes como roubos a transeuntes, roubos de carga, de veículos e a atuação do tráfico de drogas na região.

Durante patrulhamento na Rua Mentor Couto, nas proximidades da Escola Municipal Mário Quintana, um dos acessos ao Morro do Tamanco, os policiais observaram um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram em direção ao interior da comunidade.

Os agentes iniciaram um cerco tático e, após acessarem a Travessa Demerval de Brito, realizaram buscas na área. Durante a procura, foi encontrada uma pistola, munições, drogas e um rádio de comunicação. Um homem foi detido.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).