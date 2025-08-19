Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Corpo é encontrado dentro de caixa abandonada na Avenida Brasil

Ainda não há informações sobre a identidade do corpo

19 de agosto de 2025 - 09:46
Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado no interior de uma caixa de madeira abandonada no meio da Avenida Brasil, situada na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (19).

O objeto foi deixado na pista central, em direção ao Centro, próximo ao Hospital Federal de Bonsucesso, durante o pico do trânsito da manhã.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da pessoa morta ou como o corpo foi parar na Avenida Brasil.

Foto: Reprodução - TV Globo

A área foi isolada por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

