Corpo é encontrado dentro de caixa abandonada na Avenida Brasil

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado no interior de uma caixa de madeira abandonada no meio da Avenida Brasil, situada na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (19).

O objeto foi deixado na pista central, em direção ao Centro, próximo ao Hospital Federal de Bonsucesso, durante o pico do trânsito da manhã.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da pessoa morta ou como o corpo foi parar na Avenida Brasil.

A área foi isolada por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).