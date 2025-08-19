Francês é preso por receptação de celular roubado na Baixada

Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (19), um francês pelo crime de receptação. Com ele, os agentes recuperaram um celular roubado em Imbariê, Duque de Caxias.

De acordo com os agentes, o aparelho foi roubado em abril deste ano. O estrangeiro comprou o aparelho, por um preço bem abaixo do praticado no mercado, na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio. Após trabalho de inteligência, os policiais conseguiram rastrear o telefone e o localizar.

Ele foi chamado à delegacia para esclarecer a razão pela qual uma linha de telefone em nome dele estava cadastrada em um telefone roubado, onde foi autuado em flagrante. ​A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares.