Influenciadoras gonçalenses são condenadas a 12 anos de prisão por injúria racial

As influenciadoras Kerollen Vitória Cunha Ferreira e sua mãe, Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, foram condenadas a 12 anos de prisão por injúria racial, após entregarem uma banana e um macaco de pelúcia a duas crianças negras, de 9 e 10 anos. As cenas, consideradas ofensivas, foram publicadas nas redes sociais das acusadas.

A juíza Simone de Faria Feraz, da 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, classificou os atos como “monstruosidade”, destacando que as publicações foram feitas de forma consciente, com o objetivo de gerar conteúdo, e não se tratavam de brincadeiras inocentes. Para a magistrada, o crime se agravou com a exposição pública das vítimas.

Durante o julgamento, Kerollen e Nancy alegaram que seguiam uma “trend” da internet e afirmaram desconhecer o conceito de racismo recreativo. A juíza, no entanto, rejeitou a justificativa, ressaltando que, como influenciadoras com milhões de seguidores, ambas tinham plena noção do impacto de seus conteúdos.

Nos vídeos investigados, Kerollen oferece “presentes” a crianças negras na rua, uma banana a um menino e um macaco de pelúcia a uma menina, gerando críticas por associações racistas. As imagens foram amplamente divulgadas nas redes, ampliando o dano às vítimas.