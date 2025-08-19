Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia encontra plantação de maconha durante cumprimento de mandado judicial em Niterói

Morador não estava presente

19 de agosto de 2025
Durante cumprimento judicial, polícia apreende 12 mudas de Cannabis sativa em imóvel no Engenho do Mato
O que era para ser uma diligência de rotina do Poder Judiciário resultou na apreensão de 12 mudas de Cannabis sativa (maconha) na tarde desta segunda-feira (18), em uma residência localizada no bairro Engenho do Mato, em Niterói.

Segundo a PM, policiais do 12º BPM (Niterói) prestavam apoio a um Oficial de Justiça durante o cumprimento de um mandado de penhora, quando a guarnição foi informada pelo próprio Oficial de Justiça, que já se encontrava no interior do imóvel, sobre a existência de plantas suspeitas no quintal. Após averiguação, a equipe policial constatou se tratar de 12 mudas da planta Cannabis sativa.

O responsável pela residência não estava presente no momento. As mudas foram apreendidas e encaminhadas para a 81ª DP(Itaipu), onde a ocorrência foi registrada.

O caso segue sob investigação.

