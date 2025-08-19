Polícia encontra plantação de maconha durante cumprimento de mandado judicial em Niterói

O que era para ser uma diligência de rotina do Poder Judiciário resultou na apreensão de 12 mudas de Cannabis sativa (maconha) na tarde desta segunda-feira (18), em uma residência localizada no bairro Engenho do Mato, em Niterói.

Segundo a PM, policiais do 12º BPM (Niterói) prestavam apoio a um Oficial de Justiça durante o cumprimento de um mandado de penhora, quando a guarnição foi informada pelo próprio Oficial de Justiça, que já se encontrava no interior do imóvel, sobre a existência de plantas suspeitas no quintal. Após averiguação, a equipe policial constatou se tratar de 12 mudas da planta Cannabis sativa.

O responsável pela residência não estava presente no momento. As mudas foram apreendidas e encaminhadas para a 81ª DP(Itaipu), onde a ocorrência foi registrada.

O caso segue sob investigação.