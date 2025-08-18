Peça 'A Diretora é Uma Comédia' promete muito bom humor no Teatro Municipal de SG

A peça estreia em São Gonçalo no próximo dia 29, no Teatro Municipal - Foto: Divulgação

A peça “A Diretora é Uma Comédia” que promete levar o público e principalmente os educadores, às risadas, chegará no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo, no dia 29 de agosto, às 20h. Também haverá apresentação no dia 06 de setembro, no Espaço Cultural Panorama, no Colubandê, às 20h.

Quando o ator e professor Diogo Bonfim criou a personagem Margareth Pinto, não imaginava que sua diretora faria tanto sucesso entre os docentes. Já se vão mais de três anos desde a primeira apresentação, sempre com casa cheia e risada garantida. A personagem também virou febre entre os famosos, várias celebridades já foram assistir e fizeram questão de registrar o momento, entre elas: Isadora Ribeiro (atriz), Babi Xavier (atriz e apresentadora), Robson Caetano (medalhista olímpico), Marcos Oliveira (o eterno Beiçola), Nina de Pádua (atriz), Marcinho Vai Que Cola (A Praça é Nossa), Sol Vega (Ex-BBB), Inês Galvão (atriz), Narjara Turetta (atriz).

Mas quem é a diretora Margareth Pinto?

Margareth Pinto é uma desequilibrada diretora, que tenta controlar a vida dos professores dentro e fora de sua escola. Adora afirmar que possui muitos anos dedicados a educação, e por isso, merece o respeito e atenção de todos. Após o retorno de suas férias, ela decide reunir o corpo docente para uma grande reunião afirmando que precisa corrigir muitas coisas dentro da unidade escolar.

O espetáculo aborda o cotidiano de uma escola, desde o comportamento dos alunos, até a prática de ensino dos professores, e tudo com muito bom humor! E claro, alerta também, sobre a valorização dos profissionais da área da educação. Margareth Pinto diverte e emociona quem está na plateia. Mostrando o quão é importante a educação, tanto para os profissionais de ensino, como para as próprias famílias dos discentes.

O Projeto

“A Diretora é Uma Comédia” é um espetáculo teatral idealizado pelo ator, autor, professor e humorista Diogo Bonfim durante o período de isolamento social, causado pela pandemia coronavírus. Inicialmente, surge como a “Live da Diretora - no Instagram”, reunindo profissionais da educação de todo o país. Foram quase 2 anos de lives semanais, colecionando momentos irreverentes e muita risada. Em 12/05/2022, com a retomada das atividades presenciais, a live ganha uma montagem teatral inédita, virando febre entre os profissionais da área de educação e reunindo mais de 6 mil seguidores no perfil oficial da peça no Instagram.

Sobre Diogo Bonfim

Ator, humorista, comunicador e professor, Diogo Bonfim se destaca nas redes sociais, na TV e no teatro com seus inúmeros personagens cômicos. Durante o período de isolamento social, na pandemia de 2020, ele realizou mais de 400 lives, ganhando o título de “Rei das Lives” entrevistando famosos de várias áreas, entre eles: Nívea Maria (atriz), Paulo Betti (ator), Byafra (cantor), Daniela Escobar (atriz), Andrea Sorvetão (ex-Paquita), Milton Cunha (carnavalesco), Sylvette Montilla (atriz), Solange Castro Neves (autora de “A Viagem”), Rosane Gofmann (atriz). Além de interpretar a hilária diretora Margareth Pinto, Bonfim também é conhecido por imitar a vidente Márcia Sensitiva, a socialite Narcisa Tamborindeguy e o carnavalesco Milton Cunha. Imitações que ganharam espaço na TV e viralizaram na internet.

DUAS DATAS EM SÃO GONÇALO! DOIS TEATROS DIFERENTES!

“A Diretora é Uma Comédia”

29/08 SEXTA às 20h

Teatro Municipal de São Gonçalo - Centro

06/09 SÁBADO às 20h

Espaço Cultural Panorama

Rua Odete São Paio 151 Colubandê

No dia 6 de setembro a peça será exibida no Espaço Cultural Panorama | Foto: Divulgação

Para conferir todas as novidades que estão por vir, acompanhe Diogo Bonfim nas redes sociais: Facebook: @bonfimoficial Instagram: @bonfimoficial X: @eudiogobonfim Youtube: @diogobonfimoficial

Ficha Técnica: Texto / atuação: Diogo Bonfim Cenografia: Fábio Ricardo / Renato Esteves Figurino: Fábio Ricardo Sonoplastia e Iluminação: Kelson Santos Fotografia: Bruno Luz Produção: Yago Donato Direção: Márcio Azevedo Classificação indicativa: 14 Anos Gênero: Comédia Vendas antecipadas no site: www.sympla.com.br. Instagram da peça: @adiretoraeumacomedia