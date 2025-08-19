Disque Denúncia pede informações sobre duas mulheres acusadas de roubar e dopar turistas britânicos no golpe “Boa Noite, Cinderela”

Polícia procura Mayara Ketelyn Américo da Silva e Rayane Campos de Oliveira acusadas de aplicar o golpe "Boa noite, Cinderela" em dois turistas britânicos - Foto: Divulgação

Polícia procura Mayara Ketelyn Américo da Silva e Rayane Campos de Oliveira acusadas de aplicar o golpe "Boa noite, Cinderela" em dois turistas britânicos - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta terça-feira (19), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo da Polícia Civil RJ, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 27 anos e de Rayane Campos de Oliveira, de 28. Elas são as principais suspeitas em dopar e roubar dois turistas britânicos, na madrugada de quinta-feira (8), na Zona Sul do Rio. Elas seriam moradoras do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, e já são consideradas foragidas da Justiça.

O golpe ocorrido em Ipanema teve início quando os dois universitários britânicos, Mihailo Petrovic e Diego Bravo, conheceram as mulheres em um bar na Lapa, na região central da cidade. Segundo depoimento de um dos turistas, ele tomou uma caipirinha “batizada” e, ao seguir com o grupo para a Zona Sul, perdeu a consciência próximo ao Posto 9 da praia de Ipanema, onde um vídeo foi gravado por uma pessoa que passava pelo local e que percebeu a ação criminosa. Pouco depois, três suspeitas foram vistas no calçadão, onde conseguiram parar um táxi e fugir do local onde ficou desacordado um dos turistas.

Leia também:

Após cirurgia de acidente anterior, motoqueiros sofrem nova queda 45 dias depois; pacientes estão no Heat, em São Gonçalo

Hytalo Santos chora ao ser transferido para cadeia em SP

O trio então roubou um iPhone 16 e um iPhone 14 Pro, além de acessar a conta bancária de Mihailo, de onde foram transferidas 2.100 libras esterlinas (cerca de R$ 15 mil), parte usada para compra de criptomoedas. Houve ainda uma tentativa de transferência de 16 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 110 mil, que não foi concluída.

Uma das três envolvidas no roubo, Amanda Couto Deloca, de 23 anos, foi presa em casa na tarde desta segunda-feira, em Nova Campinas, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) em conjunto com a 62ª DP (Imbariê).

Contra Mayara Ketelyn e Rayane Campos, foi expedido um Mandado de Prisão, expedido pela 19ª Vara Criminal da Capital, Espécie de prisão: Preventiva, pelos crimes de Organização Criminosa, Furto Qualificado e Roubo Circunstanciado.

Agentes da DEAT, estão realizando diligências a fim prender as criminosas, ainda em liberdade , e pedem que quem tiver informações sobre sobre a localização das duas foragidas, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido