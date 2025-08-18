Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Hytalo Santos chora ao ser transferido para cadeia em SP

Hytalo Santos e marido, Israel Vicente, foram presos na sexta-feira (15) em um mandado de prisão preventiva por exploração sexual de menores de idade e foram levados para CDP de Pinheiros nesta segunda (18)

18 de agosto de 2025
O influenciador e o marido são investigados por exploração e exposição de menores de idade
O influenciador Hytalo Santos foi transferido junto com seu marido, Israel Nata Vicente, da cadeia pública de Carapicuíba, em São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros na tarde desta segunda-feira (18). Ele foi visto chorando durante a transferência.

O CDP I funciona exclusivamente para detentos que estão aguardando julgamento de crimes sexuais, enquanto o complexo de Pinheiros só abriga presos que estão a espera de julgamento ou iniciando o cumprimento da pena.

Hytalo e Israel foram detidos na sexta-feira (15) pela Polícia Civil por meio de um mandado de prisão preventiva da Justiça da Paraíba, na investigação do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por tráfico humano, exploração e exposição de menores de idade nos seus conteúdos produzidos nas redes sociais.

