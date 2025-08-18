Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia prende suspeita de aplicar 'Boa Noite, Cinderela' em turistas no Rio

Amanda tinha um mandado de prisão pelo crime, juntamente com Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira. As duas últimas são consideradas foragidas

18 de agosto de 2025 - 20:25
A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã desta segunda-feira (18), uma mulher que é considerada responsável pelo golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela", direcionado a turistas britânicos. A detenção aconteceu após investigações que revelaram que a suspeita teria drogado e roubado os visitantes durante uma noite na cidade.

Segundo informações das autoridades, Amanda Couto Deloca teria se aproximado dos turistas em um bar localizado na Zona Sul do Rio, conquistando a confiança deles antes de oferecer bebidas misturadas com substâncias que causam sonolência. Depois que os turistas ficaram inconscientes, ela teria levado itens valiosos, como dinheiro, celulares e documentos pessoais.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, os quais têm realizado operações para combater crimes contra turistas na região. A suspeita foi levada para a delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

Matérias Relacionadas