Polícia prende suspeita de aplicar 'Boa Noite, Cinderela' em turistas no Rio

A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã desta segunda-feira (18), uma mulher que é considerada responsável pelo golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela", direcionado a turistas britânicos. A detenção aconteceu após investigações que revelaram que a suspeita teria drogado e roubado os visitantes durante uma noite na cidade.

Segundo informações das autoridades, Amanda Couto Deloca teria se aproximado dos turistas em um bar localizado na Zona Sul do Rio, conquistando a confiança deles antes de oferecer bebidas misturadas com substâncias que causam sonolência. Depois que os turistas ficaram inconscientes, ela teria levado itens valiosos, como dinheiro, celulares e documentos pessoais.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, os quais têm realizado operações para combater crimes contra turistas na região. A suspeita foi levada para a delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.