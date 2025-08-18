Felca fala sobre ameaças que vem recebendo após vídeo sobre "adultização" viralizar

O influenciador e youtuber Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, de 27 anos, contou em uma entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (17), que vem recebendo ameaças de morte após a publicação de um vídeo sobre a adultização de menores de idade ganhar repercussão nas redes sociais e na mídia. Ele disse que o assunto é maior que ele e ressaltou que não irá desistir.

"Eu sofri algumas ameaças de morte, as pessoas do meu convívio receberam ameaças de morte... (Essas mensagens) não (me abalam). Mantenho a cautela, mas eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí, não vou conseguir parar", contou Felca.

As ameaças estão sendo investigadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou que o Google quebre, em 24 horas, o sigilo de um usuário do serviço de e-mail.

A publicação feita pelo influenciador já ultrapassou 44 milhões de visualizações e revela a exposição e adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Em decorrência de seu conteúdo, o influenciador Hytalo Santos se tornou um dos alvos do vídeo.

De acordo com Felca, a motivação para publicar o vídeo “denúncia”, foi por causa de sua proximidade com pessoas que foram abusadas. "Eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto... Tenho pensado que escolhi esse lugar para poder ver uma coisa que não é tão legal e falar sobre ela; Muitos influenciadores tem esse poder, mas eu preferi exercer".

Felca pesquisou o tema “adultização” por cerca de um ano. Ele ainda contou que antes de divulgar a publicação se sentiu aflito. "Eu fiquei o dia inteiro com uma certa aflição. Quando deu 1 da manhã, criei coragem, eu apertei o botão [e publiquei] (…) Quando eu acordei, tinham mais ou menos 4 milhões de visualizações".

O youtuber assumiu que não esperava que a publicação teria tamanho alcance. "Eu já imaginava que teria uma repercussão alta, porque é um assunto muito sensível. Mas nesse nível de alcance… impossível".