Kamylinha defende Hytalo Santos e se emociona em vídeo: 'Eu não seria nada sem ele'

Personagem central da investigação que culminou na prisão de Hytalo Santos, Kamylinha, de 17 anos, publicou um vídeo nas redes sociais defendendo o influenciador, detido na última sexta-feira (15), em São Paulo, junto com seu marido Israel Nata Vicente, acusado de exploração sexual infantil.

Em um vídeo publicado pela mãe de Kamylinha, Francisca Maria, a jovem aparece chorando e conta que conviveu com um pai abusivo, com isso, viu em Hytalo uma figura paterna. "Eu sofri muito na minha infância. Tive um genitor que batia na minha mãe e em mim", contou.

Após compartilhar o vídeo, a mãe da jovem escreveu: "A parte da história que vocês não sabem. Filha, estou com você até o fim".

Kamylinha afirmou que sua vida mudou após conhecer o influenciador, quando tinha apenas 9 anos de idade. "Ele foi o meu refúgio, me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai. Eu não seria nada sem ele. Conheci amor, carinho e tive a presença real de um pai", disse.

A jovem também negou todas as acusações de maus-tratos e exploração infantil, feitas a Hytalo.

"Hoje, vendo tudo o que acontece com ele, me machuca muito. Porque eu sei o que ele é pra mim. Ele não faz nada disso que estão falando: que explora criança, que dá bebida para crianças. A única coisa que ele faz é dar carinho, amor e ajudar as pessoas. Hytalo também é vítima dessa história toda. Eu nunca vou soltar a mão dele. Eu creio que ele é um pai para mim, e Deus não vai tirar esse amor de pai de mim", afirmou chorando.

No vídeo, a jovem ressalta que não seria nada sem Hytalo e cita conquistas alcançadas ao lado dele. "Ele deu uma casa desse tamanho para a minha mãe, um quarto para ela, ter um quarto pra mim, ter minhas maquiagens, minhas roupinhas. Tudo que a gente construiu junto foi como uma família. Eu consegui estudar numa escola boa, tirar notas altas, nunca repetir de ano".

Kamylinha Santos, foi citada no vídeo do Youtuber Felca, onde ele denuncia a criação de conteúdo com menores de idade nas redes sociais.

Kamylinha começou a gravar vídeos de dança com Hytalo quando ainda era criança e foi adotada por ele aos 12 anos. Na adolescência, os vídeos postados com a jovem começaram a ser cada mais sexualizados, com coreografias ousadas e roupas curtas.

Ao completar 16 anos de idade, Kamylinha foi emancipada e colocou silicone nos seios. Em maio deste ano, ela chegou a publicar que estava grávida de Hyago Santos, irmão de Hytalo, mas teve um aborto espontâneo dias depois.