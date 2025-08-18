Procon-RJ anuncia concurso após 14 anos com salário de até R$ 9 mil

O edital deve ser publicado até o fim de 2025 - Foto: Divulgação

O edital deve ser publicado até o fim de 2025 - Foto: Divulgação

O Procon-RJ vai abrir seu primeiro concurso público em mais de 14 anos. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro, nesta segunda-feira (18). O edital deve ser publicado até o fim de 2025, com 30 vagas imediatas e até 100 para cadastro de reserva, em diferentes cargos da autarquia.

Cargos e salários

As oportunidades estarão distribuídas entre:

Advogado

Analista de proteção e defesa do consumidor

Agente de proteção e defesa do consumidor

Agente administrativo

Técnico em contabilidade

Técnico em informática

Executivo público

Os salários podem ultrapassar R$ 9 mil, dependendo do cargo e da função exercida.

Governo destaca fortalecimento da defesa do consumidor

Durante o anúncio, o governador Cláudio Castro afirmou que o concurso vai fortalecer a proteção do consumidor no estado.

“O concurso do Procon-RJ vai garantir mais servidores qualificados para proteger os direitos dos cidadãos e ampliar o alcance dos serviços prestados à população fluminense”, destacou Castro.

O secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, ressaltou que a medida é necessária para equilibrar as relações de consumo, enquanto o secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, classificou o concurso como um compromisso com a sociedade fluminense.

Último concurso foi em 2012

Criado em 1987, o Procon-RJ tornou-se autarquia em 2010 e realizou seu primeiro e único concurso em 2012, após estudo da Fundação Getúlio Vargas. Desde então, a autarquia vem enfrentando um déficit de mais de 55% no quadro de servidores, o que levou o Ministério Público a recomendar um novo certame.

Agora, com o anúncio do governo estadual, o Procon-RJ inicia um novo ciclo de fortalecimento institucional, que deve impactar diretamente no atendimento ao cidadão e nas ações de fiscalização em defesa do consumidor.