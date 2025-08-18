Produtor do rapper Oruam é preso por violência doméstica

O produtor musical Leandro de Souza Almeida da Silva Filho, de 26 anos, foi preso por violência doméstica, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (18). Leandrinho, que trabalha com o rapper Oruam, que também está detido, foi denunciado pela companheira por agressão.

Após o ataque, que aconteceu durante a madrugada, a vítima foi atendida em uma unidade médica e posteriormente se dirigiu até a delegacia. A mulher informou, na delegacia, que Leandrinho sempre apresentou um comportamento agressivo e a ameaçou de morte enquanto a esganava. Em seguida, ele a empurrou do alto de uma escada.

“A vítima compareceu à delegacia com sinais visíveis de lesão informando que acabara de ser agredida pelo seu namorado. Por ser uma situação ainda flagrancial, eu determinei que a equipe fosse ao endereço, onde encontraram o autor. E como a vítima relatou que ele é agressivo, foram utilizados os meios necessários, como algemá-lo, para evitar qualquer tipo de agressão”, contou o delegado Marcos Gomes, da 57ª DP (Nilópolis).

De acordo com a mulher, Leandrinho é usuário de drogas e álcool e já havia a agredido em outra oportunidade: "A vítima também afirmou que ele já agrediu outras vezes. Ela chegou a terminar o namoro, mas ele falou que se arrependia e que não ia mais agredi-la. Mas nesta madrugada, por ciúmes, a esganou e a jogou da escada, vindo a lesionar o joelho dela”.

Leandro foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.