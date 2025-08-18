SAF do Fluminense avança e pode ir a votação dos sócios

O Fluminense aceitou a proposta do BTG Pactual e decidiu levar para votação na Assembleia Geral, ainda sem data definida, para o projeto da criação da SAF (Sociedade Anônima de Futebol).

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o BTG propõe a criação de um fundo que terá como cotistas tricolores ilustres, sendo um deles o próprio dono do banco, André Esteves. Com uma fortuna estimada em US$ 10,9 bilhões (R$ 58 bilhões na cotação atual), André é um dos homens mais ricos do Brasil.

A gestora do fundo será a LZ Sports, que foi criada pela Lazuli Capital para concentrar investimentos em esportes. A proposta é que o CEO da SAF seja Mario Bittencourt, atual presidente do clube.

Todos os sócios torcedores do tricolor, que estejam com a mensalidade em dia, poderão votar se aceitam ou não a proposta do banco. A expectativa é que o Fluminense comece a divulgar mais informações da proposta apresentada pelo BTG, ao longo do mês de setembro.