Homem com 87 anotações criminais é encontrado em forro de loja em Copacabana

A Polícia Militar prendeu o ladrão identificado como Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, que estava escondido no forro de um estabelecimento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na madrugada desta segunda-feira (18). Apesar da pouca idade, o jovem já possui cerca de 87 anotações criminais.

A corporação informou que Patrick havia sido preso em julho por furtar apartamentos, uma farmácia e até mesmo uma igreja presbiteriana, mas acabou sendo solto dias depois.

O sistema de segurança da loja acionou os militares do 19º BPM (Copacabana), que, ao chegarem ao local, encontraram o estabelecimento entreaberto. Durante a varredura, os policiais localizaram o suspeito escondido no forro, junto com uma bolsa que continha R$ 768 em espécie.

Ainda segundo a Polícia Militar, um segundo suspeito, que também estaria envolvido no crime, foi localizado nas proximidades e encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.