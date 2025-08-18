Neymar chora após a derrota de 6 a 0 contra o Vasco e desabafa: 'Decepcionado total com o nosso jogo'

Após uma derrota, no mínimo vergonhosa, do Santos por 6 a 0 contra o Vasco, o craque do Peixe, Neymar, não aguentou e foi às lágrimas no final da partida, enquanto abraçava o técnico Fernando Diniz. A derrota histórica ocorreu em casa, no Morumbi, neste domingo (17), na 20ª rodada do Brasileirão.

"Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma m..., essa é a realidade", disse Neymar.

Leia também:

Lucas Chumbo e Pedro Scooby vencem o Itacoatiara Big Wave 2025



Ponte Rio-Niterói tem lentidão na pista sentido Rio

O camisa 10 foi rigoroso ao avaliar a conduta do Santos durante o jogo. O time foi para o intervalo com o placar desfavorável de 1 a 0 e teve duas oportunidades de empatar no começo da etapa final, mas desperdiçou. Logo em seguida, a situação piorou, sofrendo quatro gols em um intervalo de apenas 10 minutos. Neymar cobrou por mudanças na postura do time e mais respeito com a história do Peixe.

"Resumindo tudo: foi uma m... É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira", cobrou o camisa 10.

Depois do jogo, o treinador Cléber Xavier foi demitido, deixando para o clube a marca de 15 jogos, com somente cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Agora, o Santos caiu para o 15º lugar, somando 21 pontos, por outro lado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento ocupando a 16ª colocação, com 19 pontos.