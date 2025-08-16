Câmeras flagram ocorrências de furto e invasão no Centro de SG

A atuação conjunta da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) e da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal resultou em duas importantes ocorrências registradas entre a noite de sexta-feira (15) e a madrugada deste sábado (16), ambas na Rua Coronel Moreira César, no prédio antigo da Cedae.

A primeira ação aconteceu às 22h09 de sexta-feira, quando o sistema de videomonitoramento flagrou dois homens saindo do prédio carregando materiais suspeitos. A equipe da Guarda Municipal foi acionada e localizou os indivíduos em frente ao prédio da antiga Prefeitura. Com eles, foram encontradas luminárias de alumínio retiradas do local. Os objetos e os envolvidos foram encaminhados à 72ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Já na madrugada de sábado, às 0h10, ainda durante a apuração da ocorrência anterior, as câmeras da Central de Segurança identificaram uma nova movimentação suspeita no mesmo prédio. A Equipe Delta da Guarda Municipal se deslocou rapidamente e conseguiu deter um homem em frente a uma agência bancária. Com ele, foram apreendidos tubos de cobre de aparelhos de ar-condicionado. O suspeito, que já possui passagem por furto, foi conduzido inicialmente à 72ª DP e, em seguida, transferido para a 73ª DP, onde permaneceu detido.

Leia também:

Polícias Civil e Militar prendem traficantes de drogas na praia de Copacabana

PM realiza operação para apreender celulares roubados e furtados no Rio



