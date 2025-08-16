PM realiza operação para apreender celulares roubados e furtados no Rio

Até o momento, na Uruguaiana, seis pessoas foram conduzidas para a delegacia - Foto: Divulgação

Até o momento, na Uruguaiana, seis pessoas foram conduzidas para a delegacia - Foto: Divulgação

Equipes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com policiais militares subordinados ao 1º, 2º e 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizam a operação “Celular Legal”, nessa sexta-feira (15), simultaneamente em diversos pontos da capital e da Baixada Fluminenses. Até o momento, na Uruguaiana, seis pessoas foram conduzidas para a delegacia.

Além disso, foram apreendidos 99 celulares e quatro computadores. Na zona norte, as equipes apreenderam 21 celulares na Feira da Pavuna. Na Baixada Fluminense, foram apreendidos 169 celulares no Mercadão Popular de Duque de Caxias.

A ação estratégica tem como objetivo apreender celulares furtados e roubados, além de intensificar o combate aos crimes de roubo e receptação no Rio de Janeiro. Neste ano, já foram apreendidos 4.863 aparelhos em ações da corporação.

Com base em um trabalho de monitoramento e cruzamento de dados realizado pela Subsecretaria de Inteligência da Corporação, a SEPM definiu um mapeamento de rotas e pontos estratégicos para quadrilhas especializadas no roubo de aparelhos de telefonia móvel.

Tais dados nortearam um mapeamento e o direcionamento para um conjunto amplo de ações para identificar pontos de receptação e também recuperar aparelhos.

“Os crimes envolvendo aparelhos celulares prejudicam a população de maneira muito cruel. Esses aparelhos armazenam informações pessoais importantes. É fundamental responsabilizar tanto quem compra quanto quem vende celulares de origem ilícita. Grande parte desses aparelhos é subtraída por indivíduos com extenso histórico criminal e múltiplas passagens pela polícia, com alto índice de reincidência”, afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

A corporação mantém atuação permanente no enfrentamento a esse tipo de crime, por meio de ações integradas de patrulhamento ostensivo, abordagens em áreas estratégicas, uso de tecnologia e operações conjuntas com outras forças de segurança.