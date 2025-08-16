Polícias Civil e Militar prendem traficantes de drogas na praia de Copacabana
Na ação, um outro homem foi preso por ter atacado um policial militar
Policiais civis da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) e policiais militares do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) capturaram, nessa sexta-feira (15), quatro criminosos, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Três foram presos traficando drogas e o quarto por envolvimento com o golpe da maquininha.
Após trabalho de inteligência, os policiais realizaram diligências e flagraram três homens comercializando entorpecentes e cigarros eletrônicos. Com eles, foram encontrados também dois celulares e uma máquina de cartão.
De acordo com os agentes, os criminosos já vinham sendo monitorados pela prática de tráfico de drogas na praia de Copacabana. Eles foram conduzidos à delegacia e responderão pelo crime de tráfico de drogas.
Na ação, um outro homem foi preso por ter atacado um policial militar. Ele vai responder pelos crimes de resistência, lesão corporal e desacato. Além disso, ele foi reconhecido pelos policiais por estar envolvido em outra investigação, do golpe da maquininha.