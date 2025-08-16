Polícias Civil e Militar prendem traficantes de drogas na praia de Copacabana

Policiais civis da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) e policiais militares do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) capturaram, nessa sexta-feira (15), quatro criminosos, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Três foram presos traficando drogas e o quarto por envolvimento com o golpe da maquininha.

Após trabalho de inteligência, os policiais realizaram diligências e flagraram três homens comercializando entorpecentes e cigarros eletrônicos. Com eles, foram encontrados também dois celulares e uma máquina de cartão.

De acordo com os agentes, os criminosos já vinham sendo monitorados pela prática de tráfico de drogas na praia de Copacabana. Eles foram conduzidos à delegacia e responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Na ação, um outro homem foi preso por ter atacado um policial militar. Ele vai responder pelos crimes de resistência, lesão corporal e desacato. Além disso, ele foi reconhecido pelos policiais por estar envolvido em outra investigação, do golpe da maquininha.