Homem morre e mulher fica ferida em grave acidente na BR-101, em São Gonçalo

Veículo capotou e caiu em área de mata na madrugada desta sexta-feira - Foto: Reprodução

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (15), na BR-101, próximo ao bairro Gradim, em São Gonçalo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h33 para a ocorrência.

As informações iniciais são de que o carro capotou, saiu da pista e caiu em uma região de mata à beira da rodovia. Nas redes sociais, circulam imagens do acidente em que é possível ver o veículo totalmente destruído.

Além dos bombeiros, a concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da BR-101, também esteve no local. De acordo com a empresa, o homem que morreu no acidente era o motorista.

A mulher teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O trânsito na região não foi afetado por bloqueios ou lentidão.

A perícia técnica do local já foi realizada pela Polícia Civil e o caso permanece em investigação.