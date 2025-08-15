Homem morre e mulher fica ferida em grave acidente na BR-101, em São Gonçalo
O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil
Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (15), na BR-101, próximo ao bairro Gradim, em São Gonçalo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h33 para a ocorrência.
As informações iniciais são de que o carro capotou, saiu da pista e caiu em uma região de mata à beira da rodovia. Nas redes sociais, circulam imagens do acidente em que é possível ver o veículo totalmente destruído.
Além dos bombeiros, a concessionária Arteris Fluminense, responsável pela administração da BR-101, também esteve no local. De acordo com a empresa, o homem que morreu no acidente era o motorista.
A mulher teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O trânsito na região não foi afetado por bloqueios ou lentidão.
A perícia técnica do local já foi realizada pela Polícia Civil e o caso permanece em investigação.