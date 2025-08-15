Enel Rio registra aumento de 20% no furto de cabos

Para combater a prática de furto de componentes da rede elétrica, a Enel tem adotado medidas estratégicas, como a substituição de cabos por materiais com menor valor comercial - Foto: Divulgação/Enel Rio

Para combater a prática de furto de componentes da rede elétrica, a Enel tem adotado medidas estratégicas, como a substituição de cabos por materiais com menor valor comercial - Foto: Divulgação/Enel Rio

No primeiro semestre deste ano, a Enel Rio registrou o furto de cerca de 6 km de cabos em vias públicas de sua área de concessão, número 20% maior do que o contabilizado no mesmo período do ano passado. As cidades de Campos dos Goytacazes, São Gonçalo, Niterói, Maricá e Macaé lideram o ranking desse tipo de ocorrência, somando aproximadamente 4 km de cabos furtados entre janeiro e junho. No total, cerca de 1,6 mil clientes da concessionária foram impactados por esse crime nas 66 cidades em que a Enel Rio atende, número 31,4% maior do que o anotado em 2024.

Para combater a prática de furto de componentes da rede elétrica, a Enel tem adotado medidas estratégicas, como a substituição de cabos por materiais com menor valor comercial — sem comprometer a qualidade do serviço prestado aos clientes. Além disso, a empresa atua em parceria com autoridades de segurança para reforçar a luta contra esses crimes. No Rio de Janeiro, a Enel integra um grupo de trabalho que reúne a Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM), por meio da Subsecretaria de Inteligência (SSI), e as principais concessionárias de serviços públicos, no combate e repressão de diversos delitos.

Leia também:

6 golpes digitais antigos que as pessoas ainda caem; saiba como se proteger

Teatro Municipal de São Gonçalo recebe peça que fala sobre resistência política e cultural

“O furto de cabos impacta diretamente o serviço de distribuição de energia, provocando interrupção do fornecimento para os clientes. Os reparos e a substituição dos cabos furtados exigem horas de trabalho das nossas equipes. E não podemos esquecer dos riscos que esse tipo de crime causa para quem manipula indevidamente a fiação, o que pode provocar choques, acidentes fatais e até incêndios”, afirma Fábio Damasceno, gerente do Centro de Operações do Sistema da Enel Rio.

Assim como o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, o furto de cabos é crime com pena prevista de dois a oito anos de reclusão. Quem rouba cabos causa prejuízos à população e prejudica a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia. Para denunciar esse tipo de crime, a Enel orienta os clientes a utilizarem os seus canais de atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21 99601-9608) e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Ranking das cidades com maior índice de ocorrências de furto de cabos no 1º semestre de 2025

Campos dos Goytacazes – 2,2 km de cabos furtados

São Gonçalo – 600 metros de cabos furtados

Niterói – 560 metros de cabos furtados

Maricá – 351 metros de cabos furtados

Macaé – 308 metros de cabos furtados