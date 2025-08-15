Suspeitos usam ônibus para fechar comunidade em Niterói; foragido é preso

Duas das vias mais conhecidas da Zona Norte de Niterói, a Av. João Brasil e a Rua Dr. March, foram fechadas por criminosos durante um confronto com policiais militares na tarde desta sexta-feira (15). Três ônibus de linhas municipais que passavam pela região foram usados para obstruir as vias durante a ação, que aconteceu na comunidade da Nova Brasília, no bairro Engenhoca. Um foragido foi preso e uma arma foi apreendida na ação.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 12º BPM estiveram na comunidade para uma ação em combate ao tráfico de drogas na comunidade. Suspeitos ligados à atividade criminosa na região teriam reagido à ação e ordenado que as entradas do bairro fossem fechadas. Houve troca de tiros. Segundo relatos, comércios na região tiveram o funcionamento interrompido por conta do conflito.





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Apesar do tiroteio, não há registro de feridos. Um homem de 25 anos, que estava foragido por tráfico de drogas foi preso. Um outro suspeito, de 26 anos, foi detido. Com eles, foram apreendidas uma pistola 9mm, 325 trouxinhas de maconha, 214 pinos de cocaína e 78 pedras de crack. Todo o material foi levado para a 78ª DP (Fonseca).

78ª DP (Fonseca) registrou o caso | Foto: Reprodução

Além dos suspeitos, três mulheres foram detidas; de acordo com a PM, elas teriam tentado agredir um policial. Equipes de reboque foram acionadas para remover os coletivos usados como barricadas. As entradas comunidade foi desobstruída por volta das 14h30. O policiamento na região foi reforçado ao longo de todo o dia.

Equipes de reboque foram acionadas para remover os coletivos usados para obstrução de vias | Foto: Reprodução

