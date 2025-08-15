Gol alvinegro será disputado por John e Neto

O Botafogo está bem servido de goleiros! Os ocupantes dessa vaga, John e Neto, já enfrentaram desafios enquanto defendiam a seleção brasileira, mas agora terão mais um percalço: disputar a posição de titular no gol alvinegro. O técnico Davide Ancelotti afirmou que não haverá revezamento entre os atletas.

"Vou aproveitar os dois, porque tenho goleiros muito bons. Agora, a situação que aconteceu com o John é que o John vai ficar, contente de ficar, a gente está contente que ele vai ficar. E Neto, que é um goleiro de experiência, que vai ter a sua oportunidade, que vai competir por um posto também. Como o Léo, porque também o Léo Linck demonstrou que posso confiar nele, então eu vou ter um trabalho difícil, mas é meu trabalho. Não, acho que não vou dedicar uma competição para um goleiro e outra para outro", falou o técnico Davide Ancelotti após a vitória contra o LDU.

Depois das passagens por clubes de nome na Europa, como o Barcelona, Juventus e Arsenal, o goleiro Neto foi contratado pelo Botafogo para ficar no lugar de John, que estava com um processo de negociação já avançado para vestir a camisa do West Ham, mas desistiu e permaneceu no clube carioca.

Na última partida do clube, que resultou na vitória contra a LDU, o goleiro titular escalado foi o John. Com isso, Neto ainda não conseguiu estrear no gol alvinegro e, no momento, é apenas uma opção no banco de reservas para o técnico.