PM apreende arma, drogas e veículo roubado no Amendoeira, em São Gonçalo

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 75ª DP (Rio do Ouro) - Foto: Divulgação

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), realizaram na manhã desta sexta-feira (15) uma operação no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. A ação, resultou na prisão de um suspeito, além da apreensão de uma arma de fogo, entorpecentes e um veículo roubado.

A ocorrência teve início nesta manhã, na Rua Diniz com Rua Emídio Dantas Barreto, quando a equipe abordou um Jeep Compass em atitude suspeita, ao deixar a comunidade. O suspeito, foi detido sem resistência.

Durante a revista ao veículo e ao suspeito, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre .40mm com numeração suprimida, um carregador, munições do mesmo calibre, um rádio transmissor e material entorpecente.

Veículo com restrição de roubo. | Foto: Divulgação

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso está sendo registrado e investigado. A polícia segue trabalhando para identificar e prender outros envolvidos.