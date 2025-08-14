Homem morre esmagado por companheira de 100 Kg em Portugal

O caso aconteceu na cidade de Campanhã, situada em Porto, em Portugal - Foto: Reprodução

Um acidente doméstico tirou a vida de um homem de 59 anos, após sofrer asfixia quando a sua companheira de 100 kg o esmagou. A fatalidade aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (11), em Campanhã, na cidade de Porto, em Portugal.

Segundo informações do jornal britânico, The Sun, o homem tinha um porte físico magro, estava deitado no chão quando sua companheira, que pesa aproximadamente 100 kg, desequilibrou no momento em que levantou da cama e caiu em cima da vítima. A mulher ficou presa entre a parede e a cama e por isso não conseguiu se movimentar.

Assustada, a mulher começou a gritar por ajuda, e de acordo com o diário português Correio da Manhã, foram necessárias cinco pessoas para tirá-la e liberar o homem.

O homem já estava inconsciente quando os bombeiros e paramédicos chegaram ao local. Mesmo com as tentativas de reanimação, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e não faleceu ainda no apartamento do casal.

A polícia de Portugal investigou o caso e atestou que o falecimento foi causado por asfixia acidental, rejeitando ação criminosa.

A mulher teve acompanhamento psicológico. O casal estava junto há anos, porém não havia oficializado a união.